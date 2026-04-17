フジテレビの春の新番組の視聴率が次々に発表されていますが、鳴り物入りの日曜朝の新情報番組『SUNDAYブレイク.』の初回平均世帯視聴率は2.3％（ビデオリサーチ社調べ・関東地区以下同）。裏番組の『サンデーモーニング』（TBS系）は世帯12.5％、『シューイチ』（日本テレビ系）は世帯8.7％でしたから、まさに惨敗。第2回放送分も『SUNDAYブレイク.』は2.1％、『サンデーモーニング』12.6％、『シューイチ』9.1％で局の上層部で