4月10日、県内の高校生が自転車交通違反の「青切符」をかたる詐欺未遂にあったとして、警察が捜査していた事案で、警察は16日、事案は高校生による嘘だったと明らかにしました。4月10日、徳島市の市道で自転車に乗っていた男子高校生が見知らぬ男に呼び止められ、「警察です。一時停止と無灯火で1万5000円を払ってください」と、交通違反の反則金として金銭を要求された旨、家族に対し訴えました。訴えを聞いた家族が詐欺ではない