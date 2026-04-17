シンガー・ソングライターのあいみょん（31）が、腕のタトゥーが“チラ見え”する最新ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】あいみょん、「タトゥー増えてる」最新ショット＆衝撃的な自撮り写真あいみょんはこれまで自身のSNSで、ライブでのオフショットのほか、衝撃的な寝癖が付いた自撮りショットや、韓国1人旅を満喫する様子など、プライベートについても発信してきた。あいみょん、腕のタトゥーが“チラ見え”する