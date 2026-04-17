大阪で行われた、閲文集団傘下の海外版ポータルサイト「起点国際」とカルチュア・コンビニエンス・クラブなどが共同で創設した小説投稿コンテスト「ノベルフォーミュラ日本ＧＰ」の発表式。（２０２５年５月７日撮影、大阪＝新華社記者／胡暁格）【新華社北京4月17日】中国社会科学院は13日、北京市で「2025年中国ネット文学発展研究報告」を発表した。報告によると、2025年の中国ネット文学のIP（知的財産）関連市場規模は前年