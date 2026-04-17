元参議院議員の音喜多駿氏（４２）が１７日、自身の「Ｘ」を更新。京都府南丹市の安達結希さん（１１）が遺体となって発見された事件について言及した。事件では京都府警が１６日午前０時３２分、父親の安達優季容疑者（３７）を死体遺棄容疑で逮捕した。安達容疑者は結希さんの母親と数か月前に再婚したという。継父による犯行に一部ＳＮＳ上では、継父の危険性が叫ばれるなど様々な議論が繰り広げられている。自身も継父