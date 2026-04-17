お笑い芸人のバイク川崎バイク（46）が17日、Xを更新。所属吉本興業の先輩芸人からの助言で改名に迷っている心境をつづった。川崎は「そういえば昨日楽屋でキム兄に『そろそろBKBに改名したらどうや？そのほうがシンプルでいいやろ』的なことを言われて実は前々から本当に迷ってる。名前、なんか長いよなーとは思ってた。ただ、そうすると『バイク』と呼んでた人たちがいったん困るか」と書き出した。そして「でも営業先などの大人