4月12日（日）の『有吉クイズ』では、毎回知られざる秘話が続出する企画「有吉とメダルゲーム」が放送された。ゲストは、精神的な病気による休養から復帰した河本準一（次長課長）。河本は、休養より10年以上前に急性すい炎を2度も発症していて…。【映像】「顔色良いね」「ふっくらした」休養明けの河本準一（次長課長）の元気そうな姿パニック障害とうつ病を発症し、2025年2月から約4カ月間休養していた河本。有吉弘行とは、同年