新潟地裁は17日、国家公務員宿舎の共益費約280万円を横領し、オンラインカジノで常習的に賭博をしていたとして、新潟簡易裁判所の裁判官の男（52）が秋田地検によって在宅起訴されたと発表しました。在宅起訴されたのは、新潟市に住む新潟簡易裁判所の裁判官の森本暁史被告（52）です。新潟地裁によりますと、森本被告は秋田県内で国家公務員宿舎の管理当番として共益費の管理などの業務を行っていましたが、2023年4月から2025年4