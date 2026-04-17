メッツ戦で投手専念の先発、6回10Kで2勝目米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は15日（日本時間16日）、本拠地で行われたメッツ戦に先発登板。6回1失点、10奪三振の快投でチームを8-2の勝利に導いた。打者を翻弄する驚きの技術が判明し、日本のファンからは「こんなん打てるわけない」と驚きの声が上がっている。2つの球種を、寸分違わぬフォームで投げ分けた。公開されたのは86マイル（約138.4キロ）のスイーパーで空振り三