イスラマバードへ向け副大統領専用機に搭乗する際、親指を立てて合図するバンス氏＝12日/Jacquelyn Martin/Pool/Getty Images（CNN）レバノンとイスラエルの間の停戦の仲介にバンス米副大統領が関与したことが分かった。政権高官がCNNに明らかにした。この高官はバンス氏について、「数日にわたってイスラエルに、レバノンでの行動をもっと慎重にするよう促していた」と説明。レバノンの犠牲者増加を止めることで地域の緊張緩和に