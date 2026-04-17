事故は減少傾向なのに…なぜ保険料は引き上げられるのか？ SNSでは不満の声続出！クルマやバイク、電動キックボードなどを運転する際には、すべてのユーザーが「自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）」に加入しなければなりません。自賠責保険は一般的な自動車の任意保険とは異なり、“人身事故による対人損害賠償のみ”をカバーする保険で、物損事故は対象になりません。【画像】「車が大変なことに…」悲惨な事故の様子がこ