高校時代のあどけない2人の姿から、結婚式の前撮り、出産直後の家族写真、そして娘を囲む現在の日常まで――。高校1年で出会ってから約14年、交際、結婚、出産と節目を重ねてきた29歳夫婦の歩みをつづったInstagramに「理想の関係」「最強パートナー」といった声が寄せられています。投稿したのは、さりさん（@nonmamagram_27）です。【写真】結婚式の前撮り撮影2人の出会いは、高校1年生の宿泊研修でした。別々のクラスだったもの