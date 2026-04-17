「おかしがほしい」「洋服がほしい」「家がほしい」……わたしたちは、子ども時代から大人になるまで、なにかにつけて「お金の悩み」に心を支配されています。その背後には、「お金さえあれば、もっと幸せになれるのに」という思いがあるのではないでしょうか。しかし、『子どもが自力で1億円貯められるようになる本人生がイージーモードになるはじめてのインデックス投資』（KADOKAWA）著者で資産30億円の投資家マサニー氏は、