2026年4月13日に行われた、高市早苗総理とMEGUMIの対談が話題です。「お肌のこととか、どの色が似合うのかしらみたいな、そういった可愛らしい質問をいただきました。女性リーダーとして普段考えていらっしゃることとか、これからどういうふうにやっていこうみたいな女性としての部分でお話をさせていただきました」（TBS NEWS DIGより）と、話の内容を明かしたMEGUMI。対談は自民党青年局が発行する冊子『じみんとーまがじん