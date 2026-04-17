8連勝のうちサヨナラ勝ち3回【MLB】パドレス 5ー2 マリナーズ（日本時間17日・サンディエゴ）パドレスは16日（日本時間17日）、本拠地でのマリナーズ戦に5-2で勝利した。怒涛の8連勝で首位のドジャースを猛追している。勢いのまま強敵マリナーズを飲み込んだ。2回に1死から連打で先制すると、好機でタティスJr.の2点適時打も飛びして一挙4得点。しかし6回、好投していたビューラーが捕まって2点を返されて降板。右腕はベンチで