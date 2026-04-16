愛知県の蒲郡市役所で、勤務時間にカウントしない始業時間前の仕事が常態化していたことがわかりました。蒲郡市によりますと、去年3月、公益通報の窓口となる弁護士に「市民課で当番表をつくって、時間外勤務の申請なしに始業前に業務をさせている」と匿名の通報がありました。市で調べたところ、火曜日と金曜日の始業前のおよそ15分間、当番の職員が証明書交付機の紙の補充などをし、時間外勤務の申請をしないことが慣例と