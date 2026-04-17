大きな感動をくれた2人に、世界中から労いの言葉が集まっている―。【写真】「異次元すぎて…」ファンも驚愕したりくりゅうの“神技”動画2026年ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケートで、日本ペアとして初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来と木原龍一。4月17日に自身のSNSを更新し、連名での現役引退を発表した。今後の展望について語った「りくりゅう」《この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンを