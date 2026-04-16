4月14日、雑誌『SWITCH』の公式Instagramが投稿した1枚の写真が、思わぬ反響を呼んでいる。写っているのは極楽とんぼ・加藤浩次（56）と、サカナクション・山口一郎（45）。一見すると意外な組み合わせだが、2人はともに北海道・小樽市出身。異なる分野で活躍しながらも、ラジオ番組『加藤さんと山口くん』（STVラジオ）では2020年から共演しており、交流は深い。今回公開された写真は、アーティゾン美術館で開催中の「モネ没後100