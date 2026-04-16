今年も猛暑が予想される中、災害級の暑さを想定した機能性ウェアが発表されました。【映像】気温45度の環境を想定した機能性ウェア（実際の映像）石橋侑子レポ「45度の環境下に入ると、かなりじりじりと熱いのですが、服を着ている部分は熱をあまり感じません」作業服メーカーのワークマンが発表したのは、気温45度の環境を想定した機能性ウェアです。外からの熱を防ぐ素材と汗がすぐに乾く素材を組み合わせることで体感温度を