元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜（38）が17日までにThreadsを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）の遺体を遺棄したとして、府警が16日、死体遺棄の疑いで、父親の会社員安達優季容疑者（37）を逮捕した事件に言及した。シングルマザーとして13歳と10歳の娘を育てる木下は、結希さんが行方不明になっていた今月2日の時点で「小5の子失踪。おかしいよ。ほんとに。なに