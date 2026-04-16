YouTube公式アプリに、ショート動画を表示させないようにするオプションが追加されました。YouTube now lets you turn off Shorts | The Vergehttps://www.theverge.com/streaming/912898/youtube-shorts-feed-limit-zero-minutesYouTube now lets you completely remove Shorts from feed - Dexertohttps://www.dexerto.com/youtube/youtube-now-lets-you-completely-remove-shorts-from-feed-3352583/YouTubeアプリの設定には「