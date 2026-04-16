被害を未然に防ぐため「防犯カメラ」を設置する家が急増しています。【写真】防犯カメラに何度も映っていた男性は、いなくなった猫を探していましたそんななか、防犯カメラに何度も映る不審な男性が玄関前をうろついていることに気づいたキャットシッター、今村かなえ（@catsitter_medel）さん。勇気を出して男性に声をかけると、彼は安心したように膝に手をつき涙を流したそうです。いったい「男性」は何者だったのでしょうか？「