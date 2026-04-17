日本バレーボール協会が発表日本バレーボール協会（JVA）は15日、2026年度バレーボール女子日本代表チームの登録メンバー37人を発表した。初選出が14人とフレッシュな顔が並ぶ中、名前のなかった選手にファンは落胆している。石川真佑主将をはじめ、昨年のネーションズリーグ（VNL）や世界選手権で躍動した佐藤淑乃、和田由紀子（ともにNECレッドロケッツ川崎）、関菜々巳（ブスト・アルシーツィオ）らが名を連ねた。さらに、