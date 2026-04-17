敵地ツインズ戦の5回にファンから心ない言葉を浴びるレッドソックスのジャレン・デュラン外野手に対するファンからの心ない暴言が波紋を広げている。14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦の試合中にファンから命に関わる言葉を浴びせられ、デュランは中指を立てて反応した。相手球団が調査に乗り出す事態となっており、アレックス・コーラ監督は「私が彼のためにここにいる」と選手を擁護している。地元メディア「massliv