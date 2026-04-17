４月16日、サッカー界に悲しい一報が飛び込んできた。アーセナルやユベントス、アウクスブルクなどでプレーした元オーストリア代表GKのアレクサンダー・マニンガーさんが同日、交通事故で帰らぬ人となったのだ。英公共放送『BBC』によれば、マニンガーさんが運転する車が、ザルツブルク近郊の踏切で列車に衝突。救急隊によって蘇生措置が施されたものの、手遅れだったという。古巣のアーセナルは、「アーセナルの全員が、