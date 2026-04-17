【映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」】 10月16日 全世界同時公開 対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」の新作実写映画「ストリートファイター／ザ・ムービー」について、ティザー予告&インターナショナル版ポスターが解禁された。 「ゴジラ」シリーズや「名探偵ピカチュウ」な