今年1月に現役引退した新日本プロレス代表取締役社長、棚橋弘至さん（49）が最新ショットを公開。引退から3カ月が経過した現在の姿が話題になっています。【写真】棚橋弘至さんの最新ショット棚橋さんは自身のXに、ABCテレビ「news おかえり」に出演した際のオフショットを公開。ジャケット姿の胸元は大きく盛り上がり、腕まわりははち切れそう。12日更新の自身のブログでは「目指せ！−20キロ」として、ジムでトレーニング