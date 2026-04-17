タレントの指原莉乃（33）と小島瑠璃子（32）が、15日に更新された小島のYouTubeチャンネルに登場。指原が、昨年2月に亡くなった小島の夫を紹介された時の様子を語った。【動画】「あ、もう絶対結婚するな」小島瑠璃子の亡き夫について語った指原莉乃動画では2人がアフタヌーンティーを楽しみながらトークを展開。ファンから募った質問に答えた。2人はファンからの「オキシトシン系の恋愛がしたいのに、いつもドーパミン系の