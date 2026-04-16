ミス東大のあさが、タイプの男性であるまさかつを指名し、初日の夜から同じ部屋で過ごる衝撃の展開となった。【映像】ミス東大美女が男性に上から…ベッドでの振る舞い（実際の映像）4月16日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名