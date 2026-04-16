大阪市で人気の「だし巻き玉子専門店」の決断が話題を呼んでいる。「未就学児を連れた客の入店を断るという方針を決めた『百花』という店です。3月26日から実施しているそうです」（WEBメディアライター）2024年、カフェから業態をリニューアル。タレをかけたごはんがすべて隠れるほど、巨大なだし巻き玉子を載せた「だし巻き玉子重膳」や「だし巻き玉子サンド」などが評判で、週末には5時間待ちができる超人気店だ。そんな同店が