京都府南丹市で安達結希さん（１１）の遺体を遺棄した疑いで逮捕された父親の安達優季容疑者（３７）が１６日、送検された。午後７時、警察車両に乗せられ、送検から戻ってくる優季容疑者の姿をカメラに収めようと５０人を超える報道陣が南丹警察署に集まった。車内のカーテンは閉まっており、容疑者の表情は見えなかった。父親の逮捕を受けて地元にショックが広がっている。ある地元住民は「今日はいい天気だったから散歩に