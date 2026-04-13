「カマボコ屋根」の渋谷駅がゲーム内で復活東急と東急電鉄が人気ゲーム「フォートナイト」上で、1999年代半ばの渋谷駅東口周辺を再現したオリジナルマップ「SHIBUYA TAG back to the 90s ―あの頃の渋谷で氷鬼一」（以下、過去渋谷マップ）を公開します。2026年4月27日（月）〜29日（水・祝）に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」の東急ブースでは、本マップのお披露目と先行体験が行われる予定です。【再現