フジテレビの動画配信サービス・FODでは、中国ドラマ『逆愛〜Revenged Love〜』(全24話)を26日0時から独占見放題配信。人気BL作家・柴鶏蛋(チャイジーダン)の小説『逆襲』を原作に、元カノを奪った恋敵へのリベンジから始まる恋模様を描く。『逆愛〜Revenged Love〜』同作は、『ハイロイン』で知られる柴鶏蛋が、自身の原作小説をアレンジしてドラマ化した作品。原作のユーモアあふれる作風を生かしながら、新たなストーリーを加え