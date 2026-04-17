RSPCA（イギリス王立動物虐待防止協会）が8日に公開した一枚の写真は、あまりに異様で、あまりに痛ましい光景で、多くの人に「AIで作られた画像ではないか」と疑わせるほどの衝撃を与えた。狭い居間に、何十匹もの犬たちがぎゅうぎゅうに押し込まれ、折り重なるように身を寄せ合っている。しかし協会はその疑念をきっぱりと打ち消した。「これはAIではありません。現実です」 イギリスで約250匹の犬が劣悪な環境から救出され