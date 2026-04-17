打率.167はア・リーグの規定91人中84位長所と短所が明確になった序盤戦だ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が16日（日本時間17日）、本拠地でのレイズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、4打数無安打3三振に終わった。打率.167はア・リーグの規定到達者91人中84位。数字だけを見れば「適応に苦しんでいる」と映るが、その深層を覗けば決して悲観すべき内容ではないことが分かる。この日を振り返ると、第1打席は鋭い打球を飛ばす