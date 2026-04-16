モデルプレス＝2026/04/16】Kis-My-Ft2が、全国のPARCOとのタイアップキャンペーンKis-My-Ft2 with PARCO G.W.Campaign』を実施することが決定した。【写真】キスマイメンバー「再現度高すぎてびっくり」青髪×カラコンで本気コスプレ◆Kis-My-Ft2、商業施設と初のタイアップデビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2との商業施設タイアップは今回が初の開催なる。本企画のキャンペーンビジュアルは撮り下ろし。期間中、全国のPARCO対