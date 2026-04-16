京都府南丹市立園部小学校に通う安達結希くん（11）が遺体で発見された事件で、京都府警は4月16日未明、養父である安達優季容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。捜査関係者によると、「私のやったことに間違いありません」と容疑を認めているという。また、殺害を認めていることもわかった。【写真】「彼氏っぽい人と…」ボヤ騒ぎがあったアパート、容疑者の卒業アルバムに掲載されていた「笑顔写真」全国紙の社会部記者の