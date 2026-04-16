ソニーのビデオカメラ「ハンディカム」、直販サイト「ソニーストア」の商品情報ページでは販売中モデルがゼロとなり、ついに生産・販売終了となったようだ。流通在庫があるので、家電量販店などではまだ購入できるが、扱いやすさやズーム性能の高さが評価されて運動会撮影の定番となったハンディカムも、スマホやジンバルカメラ、アクションカメラにその座を譲ることになる。ソニーストアの商品情報ページでは、ハンディカムの商品