「あのちゃん」ことタレント・あの（年齢非公表）が16日放送のフジテレビの新音楽番組「STAR」（後7・00）に出演。プライベートで家政婦を募集していることを明かした。あのちゃんはMCのフジテレビ・上垣皓太朗アナウンサーと番組前半のSTARナビゲーターを務め、後半は「TravisJapan」の松倉海斗にバトンタッチ。ナビゲーターの感想を聞かれ、「類似タレントの松倉さんにバトンタッチできるように頑張りました」と力強く語っ