電動航空機による貨物輸送の試験飛行を前に、北九州空港で出発式が行われました。 17日から試験飛行を開始する電動航空機は、両翼が15メートルで、ジェット燃料を使わずに電動で滑走路を離着陸します。貨物の積載量はおよそ560キログラムで、1度の充電で400キロメートルの飛行が可能です。トラックなどの貨物輸送に比べ、二酸化炭素の排出量が少なくなることが期待されているということです。 北九州市は去