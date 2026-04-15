「Twitterの鳥（Twitter Bird）」の生みの親として知られる英国出身のデザイナー、サイモン・ジョン・オクスリー氏（別名義：Idokungfoo）が2026年4月4日、56歳で死去しました。この訃報は4月13日、公式X（旧Twitter）およびデザイナー向けサービス「Dribbble」のアカウントを通じて伝えられました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】オクスリー氏は1969年生まれ。幼少期から絵や造形に親しみ、1988年から89年