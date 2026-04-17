低打率でも高い貢献度…ファンも納得「使い続ける理由がある」米大リーグに移籍して1年目の村上宗隆内野手（ホワイトソックス）が残す“異様な数値”にファンの注目が集まっている。打率は.167にすぎないが、リーグトップクラスの貢献度を示す数値に「使い続ける理由がある」「やっぱり超一流」と日本のファンが驚いている。17日（日本時間18日）の試合を終えて村上は打率.167。ただ5本塁打はリーグ6位で、17四球は2位。出塁率