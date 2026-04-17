アメリカとイスラエルのイラン攻撃を契機とした、ナフサ不足が国民の生活を脅かしている。TOTOはシステムバスとユニットバスの新規受注を一時停止。LIXILも供給調整を発表し、パナソニックも水廻り製品の納期が未定との通達を出している。資材の値上げも相次いでおり、住宅価格に跳ね返ることにもなりかねない。深刻な住宅価格高騰を招く恐れがある。 【画像】不足が懸念されている建築資材と供給調整を発表した企業 建築資材を