【全2回（前編/後編）の前編】茨城県は今年度から、外国人の不法就労対策として通報報奨金制度を導入する。2月の発表以降、「差別を助長する」と反発する人もいるが、現地に足を運ぶと、意外な本音を地元住民は口にする。その裏には、背に腹を代えられない事情もあるようで……。＊＊＊【写真を見る】最新の人口データを元に作成した地図濃い赤で示されるのが特に「外国人比率の高い」エリアである「鼻先にカネをぶら下げて