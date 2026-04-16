4月13日、香港の総合ニュースサイト『星島頭條』が、反町隆史と松嶋菜々子の現地での “夫婦デート” の様子を報じ、話題となっている。「2人が香港セントラルの高級レストランで食事する様子が、詳細に報じられました。掲載された複数枚の写真には、円卓を4、5人で囲んで食事する様子が写っていました。テーブルには大きなワイングラスが置かれていて、優雅な夕食の風景が見てとれます。反町さんは全身黒でクールにまとめ、松