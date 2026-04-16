オーストラリア出身の女優ルビー・ローズ（４０）が今週、１６年前にメルボルンのナイトクラブで米歌手ケイティ・ペリー（４１）に性的被害を受けたと告訴したことを受け、捜査当局が捜査に着手したとＣＮＮが１６日報じた。ペリーはこれを否定している。ＣＮＮによると、豪・ビクトリア州警察はメルボルン市の性犯罪・児童虐待捜査チームが捜査を始めたことを認めたが、捜査が進行中であるため、コメントは差し控えるとしてい