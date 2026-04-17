16日、宮根誠司（62）が総合司会を務める『情報ライブミヤネ屋』（日本テレビ・読売テレビ系）の放送の中でハプニングがあり、スタジオや視聴者が一時騒然となった。同日の番組では冒頭から、京都府南丹市で行方不明になっていた11歳の男子児童の遺体が遺棄されていた事件について、大きく時間を割いて報じた。MCの宮根とともに、元大阪地検の検事だった亀井正貴弁護士（72）がコメンテーターとしてスタジオ出演し、遺体を遺棄し