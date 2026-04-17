京都府南丹市で行方不明になっていた安達結希くん（11）が遺体で発見された事件。4月16日未明、養父の安達優季容疑者（37）が死体遺棄容疑で逮捕された。安達容疑者は、「私のやったことに間違いありません」と供述しており、殺害も認めているという。【写真】「社交的ではないけど、冗談は言える感じ」“狂気”が浮かぶ前の安達優季容疑者の「顔」、「遺体を複数箇所に移動」捜索現場そすべて見る結希くんの母親は、上京して