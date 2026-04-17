中国政府が、米国を訪問しようとした自国民の入国拒否の事例に言及し、注意を呼びかけた。中国外交部は16日、ソーシャルメディア「ウィーチャット（WeChat）」の公式アカウントを通じて、最近、中国人学者約20人が有効なビザを所持し、学術会議に出席するため米国に入国しようとしたが、シアトルの空港で米税関・国境警備局（CBP）の調査を受けた後、入国を拒否されたと明らかにした。外交部は、シアトル・タコマ国際空港で中国人