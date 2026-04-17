１６日夕方、安佐南区で通行人の男性が見知らぬ男から液体をかけられけがをした事件で、液体はシンナーのようなものであったことが 分かりました。 事件が起きた安佐南区大町東では一夜明けた１７日朝から捜査員が現場付近などで捜査を行っていました。 近くで働く人「学校も近くにありますし、そういった面では不安です。早く犯人が捕まればいいなと思っています」 この事件は１６日午後５時半ごろ、６０代の男性が